Такі звичні, але кожен раз неповторні. Своїм поглядом на пори року поділилася художниця Ірина Акімова. На виставці її картин у Києві - дива природи в етюдах. Ірина Розова все бачила й готова поділитися враженнями.

Те, до чого ми звикли й часом сприймаємо як даність. Але безумовне диво природи - пори року. Різноманітність їхнього вияву надихала митців усіх поколінь.

Ірина Акімова, художниця:

Каждое время года даёт свои краски, даёт свои формы, свои неожиданные мысли, яркие цвета лета, нежные цвета весны, охра - осени, белый цвет зимы все это сливается в какую-то мозаику и вот тот человек, который может выстроить из этой мозаики картину, он становится мудрым, он чувствует гармонию.

У своїх картинах художниця Ірина Акімова представила навколишній світ у різних стилях. Так народилися три серії робіт. "Зимові етюди" з реалістичними сюжетами в темних тонах зимових дерев на фоні біло-блакитного неба та снігу.

Ірина Акімова, художниця:

Вот он - обычный куст барбариса с красными ягодкам, которые очень живо выглядят среди снега на ветках, сочетание типично зимних цветов холодный голубой белый с ярко красным насыщенным летним цветом создают ощущение праздника, как будто наступает Новый год.

Більш абстрактними, але також з елементами реалізму представлені вже етюди весняні.

Ірина Акімова, художниця:

Я думаю, что каждый увидит своё, кто-то обратит внимание на одни Клемента, кто-то на другие но смысл этой абстракции, в природе есть много разных элементов маленьких кирпичиков, маленьких фигурок которые, соединяясь, образуют фантастические узоры, которым мы потом удивляемся.

Сюжети з повсякденного життя, наповнені сонцем та яскравими квітами увійшли до серії "Просто літо". Тут і цівки літнього дощу, й казкові тіні дерев, доповнені стилізованими декоративними елементами.

Ірина Акімова, художниця:

Яркий яркий солнечный день насыщенный солнечный день, девушка наслаждается этими лучиками солнца, которые падают на её лицо и образуют волшебные пузырики, кто-то увидит здесь маленькие пузырики, кто-то прозрачный летний дождь.

На огляд шанувальників мистецтва представлені як уже відомі полотна авторки, так і нові. Усього - 20 робіт та одна інсталяція.

Віктор Коновал, голова Київської організації Національної спілки художників України:

На сьогоднішній день це і є мистецтво коли людина потягом своєї душі намагається висловити те, що відчуває і її не стримують ніякі школи, вона в постійному пошуку тому дуже приємно відвідати цю виставку.

Триватиме виставка лише два тижні у столичному музеї історії Києва.