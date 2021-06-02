Тонну отборного янтаря пытались вывезти в Китай и на Ближний Восток (фото) [ Редактировать ]
Источник: Офис генерального прокурора
Правоохранители задержали и сообщили о подозрении четырем членам преступной группы, которая контрабандой вывозила отборный янтарь в Китай и страны Ближнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Банда, в состав которой входили украинцы и иностранцы, закупала янтарь крупных фракций, так называемый "пейзаж", у старателей, которые незаконно добывают его в Ривненской области.
С помощью закрытых профилей в социальных сетях злоумышленники подыскивали покупателей янтаря и проводили онлайн-аукционы. В дальнейшем "солнечный камень" по поддельным документам вывозили контрабандой за границу, в основном в Китай и страны Ближнего Востока.
"Янтарная мафия" заказала специальный мобильное приложение, через которое иностранные клиенты по фотоснимкам могли оценивать и выбирать огромные куски янтаря, заказывать их, безналично оплачивать и отслеживать маршрут доставки по индивидуальным кодам.
Правоохранители провели 46 обысков на территории Ривненской и Киевской областей, а также Киева. Нашли и изъяли необработанный янтарь-сырец общим весом более одной тонны, янтарь-"пейзаж" и ювелирные изделия из "солнечного камня" общим весом 200 кг.
Также правоохранители изъяли оборудование для кустарной обработки камня, деньги от его реализации, мобильные терминалы с установленным программным обеспечением, черновые записи об объемах продаж и клиентах, а также мотопомпы и пожарные рукава.
Досудебное расследование продолжается, решаются вопросы об избрании подозреваемым меры пресечения.
Напомним, что Верховная Рада 19 декабря 2019 года приняла законопроект №2240 об урегулировании добычи янтаря. Он, в частности, устанавливает уголовную ответственность за незаконную добычу и вводит единое разрешение на разведку.
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