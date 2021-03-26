Незаконный бизнес организовал гражданин одной из стран Южного Кавказа Источник: СБУ

Служба безопасности Украины ликвидировала деятельность международной группировки контрабандистов янтаря. В ходе задержаний и обысков изъяли 1300 кг янтаря и 170 кг готовых ювелирных изделий на общую сумму 11 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следователи вышли на след банды контрабандистов в сентябре 2020 года и с тех пор документировали их преступления и изучали каналы сбыта.

Для нелегального вывоза янтаря и изделий из него использовались каналы через аэропорты Борисполь и Львов, а также сервисы международной доставки. При этом использовались поддельные товарно-сопроводительные документы.

Незаконный бизнес организовал гражданин одной из стран Южного Кавказа. Он привлек семерых жителей Ровенской области для скупки у местных старателей нелегально добытого янтаря.

Часть янтаря использовалась для изготовления ювелирных украшений на заказ иностранных клиентов. Янтарь обрабатывали на производственных мощностях одного из частных предприятий.

Напомним, что Верховная Рада 19 декабря 2019 года приняла законопроект №2240 об урегулировании добычи янтаря. Он, в частности, устанавливает уголовную ответственность за незаконную добычу и вводит единое разрешение на разведку.

Как сообщали "Подробности", в Украине впервые выдали разрешения на добычу янтаря.