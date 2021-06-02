Запрет на продажу лекарств детям: названы размеры штрафов [ Редактировать ]
В среду, 2 июня, Верховная Рада поддержала за основу законопроект, согласно которому планирует запретить в Украине продажу лекарственных средств несовершеннолетним гражданам.
Документ поддержали 319 парламентариев.
Закон излагает в новой редакции статью 424 Кодекса об административных правонарушениях. За продажу (отпуск) в аптечных учреждениях лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста, предусмотрели административную ответственность.
Такое нарушение влечет за собой наказание для виновных лиц штраф в размере от шести до двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 102-425 гривен.
В случае повторного в течение года совершения такого правонарушения грозит штраф от двадцати пяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 425-1190 гривен.
Ранее мы писали о том, что министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что в скором времени в Украине подешевеют лекарства.
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