Подростки изнасиловали 14-летнюю девочку на кладбище, после чего она покончила с собой [ Редактировать ]
В Бельгии пятерых подростков арестовали по обвинению в групповом изнасиловании 14-летней девочки. Она покончила с собой через четыре дня после изнасилования, сообщает ВВС.
Трое из подозреваемых - несовершеннолетние, им по 14-15 лет. Парней отправили в колонию для несовершеннолетних. Еще двое, в возрасте 18 и 19 лет, арестованы и скоро предстанут перед судом.
По сообщениям бельгийских СМИ, девочка договорилась о встрече с другом на кладбище в Генте 15 мая. Но он пришел на свидание не один, а с четырьмя друзьями. Они напали на жертву.
Кадры нападения были загружены в Сеть. По словам отца погибшей, именно эти фото стали последней каплей для девочки и подтолкнули ее к суициду.
Дело вызвало бурную реакцию бельгийских политиков. Мэр города Гент отметил, что шокирован инцидентом. Госсекретарь по вопросам равноправия Сара Шлитц пообещала принять меры для предотвращения распространения изображений сексуального насилия в Интернете. Лизбет Стивенс, эксперт по вопросам гендерного равенства, заявила, что нападение, к сожалению, не является единичным случаем. По ее словам, ежегодно в Бельгии регистрируется около 200 изнасилований.
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