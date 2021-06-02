В Киеве открылись пункты вакцинации педагогов (список) [ Редактировать ]
В Киеве открылись пункты вакцинации от коронавируса педагогов и работников образовательных учреждений. Они заработали в спортивных и актовых залах столичных школ.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Отмечается, что сейчас определено 17 пунктов вакцинации. Они расположены во всех районах столицы. Прививать педагогов будут вакциной Pfizer.
Пункты вакцинации работников учебных заведений Киева:
1. Голосеевский район
Специализированная школа I-III ступеней № 269 с углубленным изучением французского языка на проспекте Академика Глушкова, 17-А - первый этаж, спортивный зал;
Школа I-III ступеней № 286 на улице Академика Заболотного, 6-А - первый этаж, спортивный зал.
2. Дарницкий район
Гимназия № 261 на улице Архитектора Вербицкого, 7 - второй этаж, спортивный зал;
Гимназия международных отношений № 323 на улице Александра Мишуги, 5 - первый этаж, актовый зал.
3. Деснянский район
Школа I-III ступеней № 212 на улице Академика Курчатова, 18/2 - первый этаж, спортивный зал;
Школа I-III ступеней № 300 на проспекте Владимира Маяковского, 93-Г - второй этаж, спортивный зал.
4. Днепровский район
Специализированная школа I-III ступеней № 188 ул. Строителей, 10 - первый этаж, актовый зал и библиотека.
5. Оболонский район
Школа I-III ступеней № 219 - Оболонский проспект, 2-Б - первый этаж, спортивный зал;
Киевский университет имени Бориса Гринченко - ул. Маршала Тимошенко, 13-Б.
6. Печерский район
Школа I-III ступеней № 133 - ул. Бастионная, 7 - второй этаж, актовый зал;
7. Подольский район
Специализированная школа № 124 с углубленным изучением информационных технологий - ул. Спасская, 16 - второй этаж, спортивный зал;
Учебно-реабилитационный центр № 6 - ул. Светлицкого, 31/7 - второй этаж, спортивный зал.
8. Святошинский район
Средняя общеобразовательная школа № 35 - ул. Гната Юры, 10-Б - первый этаж, медблок;
Киевская гимназия № 287 - ул. Чернобыльская, 10Б - первый этаж, спортивный зал.
9. Соломенский район
Средняя общеобразовательная школа № 54 - ул. Академика Белецкого, 7 - первый этаж, спортивный зал, отдельный вход.
10. Шевченковский район
Специализированная школа I-III ступеней № 73 - просп. Победы, 86 - первый этаж, актовый зал;
Специализированная школа I-III ступеней № 135 с углубленным изучением английского языка - ул. Михаила Коцюбинского, 12-Б - первый этаж, спортивный зал.
Ранее сообщалось, что в Киеве украинцы устроили ажиотаж на вакцинацию от COVID-19. Также мы писали о том, что в Украине прошла регистрацию новая вакцина от коронавируса.
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