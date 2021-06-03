Германия и Россия возобновили авиасообщение [ Редактировать ]
Россия предоставила немецкой авиакомпании Lufthansa разрешения на выполнение полетов в июне. Свой запрет для российских авиакомпаний отменила и Германия.
Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Отмечается, что после разногласий и отмененных рейсов между Германией и Россией Lufthansa сообщила, что сможет вновь приземляться в Москве и Санкт-Петербурге.
Также о получении разрешения от немецких властей на выполнение полетов между Россией и ФРГ сообщила и российская сторона.
Ранее Беларусь рекомендовала иностранным компаниям не летать через Украину.
по теме
Власти Германии приостановили полеты российских авиакомпаний в воздушном пространстве страны
Президент Владимир Путин заявил, что Россия, несмотря на свои заявления, фактически не отвела войска от границы с Украиной
Стороны нормандского формата по урегулированию на Донбассе договариваются о встрече на уровне министров иностранных дел
Президент Владимир Зеленский раскритиковал Германию за то, что она с 2014 года отказывается предоставлять военную помощь Украине
В Федеральной службе безопасности России назвали причину наращивания войск возле украинской границы