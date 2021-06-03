Призывают освободить Протасевича: Рада осудила посадку самолета Ryinair в Минске [ Редактировать ]
Верховная Рада осудила инцидент с принудительной посадкой самолета компании Ryinair в Минске. Парламент призывает немедленно освободить Романа Протасевича. Народные депутаты поддержали соответствующий проект постановления №5597. "За" проголосовали 280 парламентариев.
"Верховная рада Украины решительно осуждает действия власти республики Беларусь по поводу принудительной посадки пассажирского компании Ryanair и задержания Романа Протасевича, что является очередным проявлением наступления белорусских властей на политическую оппозицию, свободу слова и журналистскую деятельность в Беларуси", - говорится в документе.
Рада призывает белорусские власти немедленно освободить Романа Протасевича и всех политических заключенных, остановить беспредел и пытки, к которым прибегают органы безопасности республики в отношении содержащихся под стражей граждан, а также гарантировать уважение прав человека в соответствии с международными обязательствами.
"Верховная рада подтверждает полную солидарность со своими международными партнерами, прежде всего из государств-членов Европейского союза и США, в том числе о прекращении воздушных сообщений с республикой Беларусь", - указано в постановлении.
Кроме того, парламент полностью поддерживает действия Кабинета министров, который ввел запрет на выполнение авиационных перевозок между Украиной и Беларусью с 26 мая и усилил "воздушные санкции" в отношении белорусских авиакомпаний с 28 мая.
Напомним, что белорусский государственный телеканал "ОНТ" опубликовал фрагмент допроса Романа Протасевича.
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