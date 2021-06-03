Нагадаємо, нині повітряний простір для "Бєлавіа" закрили понад 20 європейських країн. 21 червня у ЄС мають офіційно оголосити про санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича.

До цієї дати буде затверджено перелік фізичних і юридичних осіб, які потраплять до чорного списку.

Нагадаю, колишнього головного редактора опозиційного ресурсу "НЄХТА" Романа Протасевича заарештували після вимушеної посадки літака Ryanair у Мінську 23 травня. Опозиціонера звинувачують у тероризмі, йому загрожує смертна кара.