Євросоюз оголосить про санкції проти Білорусі 21 червня [ Редактировать ]
Нагадаємо, нині повітряний простір для "Бєлавіа" закрили понад 20 європейських країн. 21 червня у ЄС мають офіційно оголосити про санкції щодо Білорусі через затримання Протасевича.
До цієї дати буде затверджено перелік фізичних і юридичних осіб, які потраплять до чорного списку.
Нагадаю, колишнього головного редактора опозиційного ресурсу "НЄХТА" Романа Протасевича заарештували після вимушеної посадки літака Ryanair у Мінську 23 травня. Опозиціонера звинувачують у тероризмі, йому загрожує смертна кара.
по теме
Обмежувальні заходи будуть тимчасовими, діятимуть до оголошення основних санкцій проти Білорусі через затримання Романа Протасевича
Подумайте про білоруських підлітків. Із таким закликом у День захисту дітей звернулись до європейських лідерів литовські посадовці
Таке звернення до ЄС надіслала Литва. Черговий крок щодо ізоляції незаконної білоруської влади зробили і в НАТО - обмежили доступ до своєї штаб-квартири для посадовців цієї країни
Йдеться про "Білнафтохім", Білоруський дім нафтової торгівлі та "Нафтан". Це відповідь на примусову посадку літака Ryanair у Мінську минулого тижня
У Брюсселі вирішили, що час готувати не лише санкції для нелегітимної білоруської влади, а й заохочення в разі перемоги демократії