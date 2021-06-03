Верховна Рада засудила дії білоруської влади щодо примусової посадки літака компанії Ryinair у Мінську. Відповідний проєкт постанови підтримали 280 депутатів. Парламент закликає режим Лукашенка негайно звільнити опозиціонера Романа Протасевича і всіх політичних в'язнів, зупинити свавілля й тортури.

Крім того, Рада повністю підтримує урядову заборону на виконання авіаперевезень між Україною і Білоруссю та "повітряні санкції" щодо білоруських авіакомпаній.

Іван Крулько, народний депутат, фракція "Батьківщина"

Ми всі стикнулися з прямим проявом акту державного тероризму, коли журналіста, блогера, молодого хлопця, який бореться за вільну Білорусь. Через нього саджається пасажирський літак і його арештовують і катують в буцегарнях лукашенківського режиму. І коли я чую закиди, що ми, мовляв відштовхуємо Лукашенка ближче до Путіна тому що він готові вбивати, розстрілювати власних громадян. Він не дає можливості ні вільних виборів ні свободи слова, ні вільної думки. Тому ми мусимо бути солідарними з народом Білорусі, а не з режимом Лукашенка.