На рынке "Столичный" прогремели взрывы: пригнали бронемашину (видео) [ Редактировать ]
В четверг утром, 3 июня, на территорию рынка "Столичный" проникла группа мужчин в балаклавах. На место происшествия прибыл спецназ. Об этом сообщают СМИ.
Неизвестные привезли с собой лестницы, топоры и кувалды. Они использовали их, чтобы попасть на территорию рынка.
Полиция в сопровождении Нацгвардии задержала 4 нападавших, которые сторожили проходную на территорию рынка.
В инциденте участвовали не менее 80 человек в балаклавах, бронежилетах и касках. Они проникли в здание рынка и начали громить его. Также, на рынок пригнали бронированную машину.
В Телеграм-канале рынка сообщили, что рейдерского захвата не было. Администрация заявила о прекращении работы рынка до заключения новых договоров аренды и оплаты арендаторами коммунальных услуг.
Напомним, что на спецлинию полиции "102" поступили обращения граждан о нарушении общественного порядка на территории рынка "Столичный", применении дымовых пакетов и петард.
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