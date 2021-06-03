В четверг утром, 3 июня, на территорию рынка "Столичный" проникла группа мужчин в балаклавах. На место происшествия прибыл спецназ. Об этом сообщают СМИ.

Неизвестные привезли с собой лестницы, топоры и кувалды. Они использовали их, чтобы попасть на территорию рынка.

Полиция в сопровождении Нацгвардии задержала 4 нападавших, которые сторожили проходную на территорию рынка.

В инциденте участвовали не менее 80 человек в балаклавах, бронежилетах и касках. Они проникли в здание рынка и начали громить его. Также, на рынок пригнали бронированную машину.

В Телеграм-канале рынка сообщили, что рейдерского захвата не было. Администрация заявила о прекращении работы рынка до заключения новых договоров аренды и оплаты арендаторами коммунальных услуг.

Напомним, что на спецлинию полиции "102" поступили обращения граждан о нарушении общественного порядка на территории рынка "Столичный", применении дымовых пакетов и петард.

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