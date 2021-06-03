На рынке "Столичный" прогремели взрывы: что случилось [ Редактировать ]
В четверг, 3 июня, на спецлинию полиции "102" поступили обращения граждан о нарушении общественного порядка на территории рынка "Столичный", применении дымовых пакетов и петард. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области.
На место происшествия прибыли наряд реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции, взрывотехники и спецназовцы.
Полиции удалось избежать физического противостояния между сторонами инцидента. Пострадавших пока нет.
Правоохранители начали следственные действия в админздании рынка. Доступ к указанному помещения сейчас ограничен.
Сейчас полиция охраняет общественный порядок и проводит превентивные меры на рынке. В ближайшее время будет дана правовая оценка действиям участников конфликта и принято решение о привлечении их к ответственности.
Читайте также, в Черновцах произошел пожар на территории завода "Розма", на место происшествия уже выехала бригада Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасатели получили информацию о пожаре на заводе "Розма". Пожарные уже отправились на место происшествия.
по теме
заявление сделали в Центральной геофизической обсерватории
В Киеве с 2 июня по 15 августа закроют движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" и до "Гната Юры"
В международном рейтинге компании "Resonance" столица Украины заняла 87 место, а в первую сотню Киев попал впервые
В Киеве на улице Антоновича возле торгового центра Ocean Plaza снова прорвало трубу
В мероприятии принимали участие до 150 человек