В четверг, 3 июня, на спецлинию полиции "102" поступили обращения граждан о нарушении общественного порядка на территории рынка "Столичный", применении дымовых пакетов и петард. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области.

На место происшествия прибыли наряд реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции, взрывотехники и спецназовцы.

Полиции удалось избежать физического противостояния между сторонами инцидента. Пострадавших пока нет.

Правоохранители начали следственные действия в админздании рынка. Доступ к указанному помещения сейчас ограничен.

Сейчас полиция охраняет общественный порядок и проводит превентивные меры на рынке. В ближайшее время будет дана правовая оценка действиям участников конфликта и принято решение о привлечении их к ответственности.

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