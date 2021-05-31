В ночь на понедельник, 31 мая, Киеве, в Шевченковском районе, на улице Зоологической, в одном из домов прогремел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Пострадавшего мужчину доставили в лечебное учреждение.

Предварительно установлено, что у 43-летнего пострадавшего в руках сдетонировал взрывоопасный предмет.

На месте происшествия работали правоохранители, взрывотехники, медики.

Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации события.

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