В Украине были выявлены случаи опасной спам-рассылки от имени якобы начальника Департамента патрульной полиции. На самом деле подобные сообщения являются атакой киберпреступников.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

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"Друзья, важная информация! Сообщаем об опасной спам-рассылке! Сегодня резко возросло количество обращений о получении электронных писем от якобы государственных учреждений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, например, сегодня утром якобы из электронной почты Управления патрульной полиции в г. Киеве [email protected] различным государственным органам и частным компаниям поступали письма от имени начальника Департамента патрульной полиции с контекстом: "на вас заведено уголовное дело, срочно предоставьте информацию, иначе вам будет выписан штраф".

"Информируем, что никаких подобных писем Департамент патрульной полиции и управления патрульной полиции в городах не присылали. Это - атака киберпреступников", - сообщили в полиции.

Патрульные также отметили, что электронные письма с похожим содержанием (о неуплаченных налогах, уголовных делах и прочее) могут поступать и от других госучреждений. Такая рассылка опасна, потому что письма содержат приложения, открывая которые, происходит загрузка вирусного файла, который заражает компьютер.

В связи с подобными инцидентами в полиции призвали:

- соблюдать интернет-гигиену и ни в коем случае не открывать любые запароленные архивы и файлы, поступающие на электронную почту;

- следить за установленным и обновленным антивирусным программным обеспечением;

- обращать внимание на электронный адрес отправителя письма и проверять его правдивость, поскольку спам-сообщения отправляются из неофициальных почт.

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