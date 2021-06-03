"На вас заведено дело": украинцев предупредили об опасной спам-рассылке [ Редактировать ]
В Украине были выявлены случаи опасной спам-рассылки от имени якобы начальника Департамента патрульной полиции. На самом деле подобные сообщения являются атакой киберпреступников.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.
"Друзья, важная информация! Сообщаем об опасной спам-рассылке! Сегодня резко возросло количество обращений о получении электронных писем от якобы государственных учреждений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, например, сегодня утром якобы из электронной почты Управления патрульной полиции в г. Киеве [email protected] различным государственным органам и частным компаниям поступали письма от имени начальника Департамента патрульной полиции с контекстом: "на вас заведено уголовное дело, срочно предоставьте информацию, иначе вам будет выписан штраф".
"Информируем, что никаких подобных писем Департамент патрульной полиции и управления патрульной полиции в городах не присылали. Это - атака киберпреступников", - сообщили в полиции.
Патрульные также отметили, что электронные письма с похожим содержанием (о неуплаченных налогах, уголовных делах и прочее) могут поступать и от других госучреждений. Такая рассылка опасна, потому что письма содержат приложения, открывая которые, происходит загрузка вирусного файла, который заражает компьютер.
В связи с подобными инцидентами в полиции призвали:
- соблюдать интернет-гигиену и ни в коем случае не открывать любые запароленные архивы и файлы, поступающие на электронную почту;
- следить за установленным и обновленным антивирусным программным обеспечением;
- обращать внимание на электронный адрес отправителя письма и проверять его правдивость, поскольку спам-сообщения отправляются из неофициальных почт.
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