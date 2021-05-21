Несуществующая криптовалюта обогатила мошенников на 31 миллион [ Редактировать ]
В китайской провинции Аньхой мошенники с помощью пирамиды, связанной с цифровой вымышленной валютой, обокрали вкладчиков на 200 миллионов юаней, что равняется примерно 31 миллиону долларов.
Незаконная схема появилась на рынке еще в 2016 году. Тогда одна из инвестиционных платформ призывала граждан приобретать цифровую валюту, которой на самом деле не существовало.
Отмечается, что когда схема раскрылась, то правоохранители задержали 8 фигурантов нашумевшего дела. Известно, что мошенникам удалось ввести в заблуждение 2 тысячи человек.
Читайте также, 3 мая на бирже появилась новая криптовалюта, которая является "экологически чистой и безопасной" – Chia Coin. Как и большинство цифровых валют, Chia Coin работает в децентрализованной цифровой системе, известной как блокчейн.
Кроме того, всего через несколько дней после того, как производитель владелец Tesla Илон Маск объявил об инвестициях в биткоин на сумму 1,5 миллиарда долларов, Mastercard объявили о поддержке криптовалюты, корпорация финансовых услуг не указала, какие цифровые активы она будет использовать.
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