Китайский гигант Huawei объявил об официальном выходе своей собственной операционной системы HarmonyOS, которая будет использоваться на очень широком спектре устройств: от смартфонов до телевизоров.

Введенные в 2020 году санкции США закрыли доступ к использованию Google Android на своих устройствах, поэтому корпорации пришлось создать свою универсальную платформу Harmony.

До недавнего времени HarmonyOS пока доступна только в некоторых смарт-телевизорах. А вчера Huawei представила новые продукты на базе HarmonyOS 2: серию смарт-часов Huawei Watch 3 и планшет Huawei MatePad Pro.

Huawei Watch 3

Базовая модель нового поколения умных часов Huawei оснащается вращающимся колесиком с правой стороны, похожим на Digital Crown у Apple Watch. По словам Huawei, колесико обеспечивает интуитивно понятную навигацию по пользовательскому интерфейсу и не зависит от погодных условий — им можно пользоваться даже мокрыми руками и в перчатках.

Уменьшение рамок вокруг дисплея стало другой приоритетной задачей при разработке новых смарт-часов, но в целом они сохранили преемственность в дизайне с предшественниками. Так, Huawei Watch 3 получили круглый дисплей OLED диаметром 1,43 дюйма с плотностью пикселей 326 PPI, поддержкой частоты обновления 60 Гц и максимальной яркостью 1000 нит.

Защиту экрана обеспечивает изогнутое закаленное стекло. Корпус часов изготовлен из нержавеющей стали, а задняя крышка — из керамики. Есть защита от воды 5 ATM — часы способны выдержать статическое давление 50-метрового водяного столба.

Диаметр корпуса Huawei Watch 3 — 46,2 мм, толщина — 12,15 мм, масса без ремешка — 54 г. На выбор есть несколько вариантов ремешков: Active, Classic, Elite и Classic.

Набор датчиков на задней панели включает в себя ожидаемые пульсометр и сенсор SpO2 для замера насыщенности крови кислородом, а также датчик для контроля температуры тела. Они работают круглосуточно; часы также имеют функцию круглосуточного отслеживания стресса и сна для определения возможных проблем со здоровьем.

Особым предметом гордости производителя является поддержка магазина приложений AppGallery для загрузки приложений прямо с часов без смартфона. В пользовательском интерфейсе теперь есть лаунчер и сетка с возможностью панорамирования и масштабирования для быстрого доступа нужных приложений. Huawei не уточнила чипсет, но упомянула объемы ОЗУ (2 ГБ) и встроенной памяти (16 ГБ).

Huawei заявляет до 3 дней автономной работы в стандартном режиме с активным 4G и до 14 дней в режиме экономии энергии Ultra-Long Lasting Mode с ключевым набором функций: мониторинг SpO2, 14 режимов тренировок, вызовы по Bluetooth и даже анимированные циферблаты.

Зарядка осуществляется беспроводным способом. Говоря об отслеживании физической активности, часы поддерживают более 100 разных режимов, в том числе 17 профессиональных режимов тренировок (на открытом воздухе и в помещении).

Huawei Watch 3 Pro

Pro-версия выделяется более традиционным дизайном и имеют безель вокруг экрана. И, как уже отмечалось выше, они отличаются материалами корпуса и повышенной автономностью. Корпус Watch 3 Pro выполнен из титана (задняя крышка — керамическая), а дисплей защищен сапфировым стеклом. Они немного крупнее и тяжелее — 48×48,6×14 мм и при массе 63 г (без ремешка).

Время автономной работы составляет до 5 дней в стандартном режиме и до 21 дня в энергоэффективном. Еще одно отличие — двухдиапазонный модуль GPS, обеспечивающий более точное и надежное определение местоположение в густонаселенных городах.

Huawei MatePad Pro

Новый Huawei MatePad Pro имеет 12,6-дюймовый OLED-дисплей FullView и соотношение экрана к корпусу 90% — самый высокий показатель среди всех планшетов, представленных на рынке. При поддержке распределенных возможностей управления данными и планирования задач HarmonyOS Huawei MatePad Pro бесперебойно взаимодействует со смартфонами и ПК, чтобы удвоить производительность и творческий потенциал в разных сценариях: будь то в офисе или за кульманом.

В частности, Huawei MatePad Pro поддерживает многоэкранное взаимодействие между планшетом и ПК. В режимах зеркала и расширения планшет может стать графической доской или дисплеем. Также доступна функция перетаскивания файлов между устройствами.

HarmonyOS 2

Huawei официально заявила, что к экосистеме HarmonyOS уже присоединились более 300 партнеров, а более 40 известных брендов будут использовать HarmonyOS в своих новых продуктах уже в 2021 году. Названия компаний Huawei пока не стала озвучивать.

"Huawei будет использовать Harmony, чтобы помочь производителям оборудования модернизировать свои интеллектуальные отрасли, помочь производителям приложений получить больший доступ к другому оборудованию, кроме мобильных телефонов, и помочь всей отрасли с помощью интеллектуальных обновлений и цифровой трансформации", – заявили в компании.''

Однако среди представленных новинок не было смартфонов. Компания заявила, что у ее следующей основной модели, P50, еще нет запланированной даты выпуска. Однако текущие смартфоны Huawei на рынке также получат обновление до новой операционной системы. Компания намерена перевести массовую кампанию миграции и заменить Android на HarmonyOS 2.0 примерно на 100 своих моделях смартфонов.

Пока что эта миграция будет происходить только в Китае. Компания не уточняет, когда аналогичное обновление операционной системы станет доступным и для западных пользователей смартфонов Huawei. Перевод смартфонов на новую ОС в Китае должен проходить относительно безболезненно, так как не возникнет проблем с отказом от сервисов Google.

На китайских устройствах изначально не было Google Play Services. Но в остальных регионах сервисы Google все еще присутствуют на некоторых старых моделях, которые также должны быть обновлены до HarmonyOS 2.0.

Для тех пользователей, которым неудобно самостоятельно устанавливать обновление прошивки, предусмотрена возможность личного посещения одного из 66 магазинов компании, где обновление до HarmonyOS 2.0 сделают квалифицированные сотрудники.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ранее Huawei представила новую линейку смартфонов Mate 40. Также на Huawei Connect 2020 были показаны невероятные возможности 5G-сетей.