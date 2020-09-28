Крупнейший китайский производитель мировых компаний в сфере телекоммуникации Huawei провел ежегодную конференцию Huawei Connect 2020.

Ежегодное событие проводится специально для демонстрации новых информационно-коммуникационных технологий и видение будущей стратегии развития в разных направлениях.

Huawei Connect — открытая платформа, которая призвана помочь клиентам и партнерам компании адаптироваться к изменениям, делиться опытом и сотрудничать для создания новой ценности.

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Ключевая цель мероприятия — построение открытой и надежной экосистемы, которая откроет новые возможности для всех заинтересованных сторон и создаст новую ценность для всех отраслей.

Украинское представительство Huawei провело в Киеве отдельное мероприятие для СМИ, чтобы познакомить журналистов с решениями на базе технологии 5G, продемонстрированными на форуме Huawei Connect 2020.

Они были объединены в рамках экспозиции Galileo, названной в честь Галилео Галилея. А онлайновое знакомство с ней провели эксперты Huawei.

5G – главный тренд 2020-2021

В 2020 году, по мере того как по всему миру начали разворачиваться сети 5G, благодаря взаимодействию в таких сферах деятельности, как связь, облачные технологии, искусственный интеллект, вычисления и приложения для промышленности, перед сектором информационно-коммуникационных технологий открылись беспрецедентные возможности.

Поэтому в фокусе конференции Huawei Connect ― создание новой ценности через взаимодействие в пяти сферах технологий.

Действующий председатель правления компании Huawei Го Пин выступил на конференции со вступительной речью под названием "Создание новой ценности через сотрудничество в пяти технических сферах деятельности",

"По мере того, как все новые правительства и предприятия станут переходить к цифровому формату работы и осваивать искусственный интеллект, перед сектором информационно-коммуникационных технологий откроется невероятный потенциал для роста. Мы вместе со своими партнерами с нетерпением ждем открытия этой новой главы", - заявил Го Пин.

Мобильные операторы, уже успевшие ввести в эксплуатацию 5G-сети, зафиксировали рост числа активных пользователей и способов их использования в бизнесе.

В сетях 5G насчитывается около 100 миллионов пользователей, а число моделей 5G-терминалов превысило 400.

Также был продемонстрирован радиомодуль для базовой станции, который раньше весил около 40 кг и для его установки требовался кран, то новое решение от Huawei обладает массой "всего" 28 кг – его может установить монтажник вручную, что экономит средства на установке.

Призвана сэкономить место и затраты многопролосная антенна с поддержкой всех имеющихся в арсенале мобильных операторов частот.

Также была продемонстрирована впечатляющая скорость в сетях 5G, которая достигает умопомрачительные 800 Мбит/с, что буквально в "двух шагах" от 1 Гбис/с.

Для телекоммуникационных компаний был продемонстрирован минивен со спутниковой тарелкой, способный выводить вещание в прямом эфире в разрешении 8К с низкой латентностью.

Для делового использования предлагается маршрутизатор со встроенным модулем 5G. Он позволяет организовать интернет-канал с полосой пропускания 2 Гбит/с по загрузке и 250 Мбит/с в восходящем направлении.

ТОП-5 планов на будущее

В дальнейшем компания Huawei вместе со своими партнерами сосредоточит свои усилия на внедрении информационно-коммуникационных технологий в отрасли промышленности с целью предоставления решений для каждого отдельного сценария.

Это поможет предприятиям развивать свой бизнес, а правительствам — достигать своих стратегических целей по ускорению развития отечественной промышленности, поддержке отдельных отраслей и оптимизации управления.

В сфере сетевых технологий Huawei предлагает концепцию "умной связи", ставя своей целью построение гиперавтоматизированной сети, которая будет обеспечивать повсеместный доступ на скорости 1 ГБит/с и стабильное качество связи, а также сделает возможной интеллектуальную модернизацию основных бизнес-систем правительств и предприятий.

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В сфере вычислений компания Huawei ставит своей целью обеспечить разнообразие предоставляемой клиентам вычислительной мощности, отделяя программное обеспечение от аппаратного с тем, чтобы адаптировать свои вычислительные мощности под различные потребности в обработке данных, включая x86 и Kunpeng.

В сфере облачных услуг Huawei охватывает 23 региона по всему миру и привлекает к сотрудничеству более 1,5 млн разработчиков.

В сфере искусственного интеллекта Huawei стремится улучшить интеграцию искусственного интеллекта в основные бизнес-системы правительств и предприятий, используя ноу-хау и данные для разработки основных компетенций систем искусственного интеллекта.

Связь, вычисления, облачные технологии и искусственный интеллект во многом напоминают ситуацию с электричеством 100 лет назад, а промышленные приложения напоминают бытовые приборы и промышленное оборудование, работающие от электричества.

Компания Huawei верит, что взаимодействие в этих пяти технических сферах деятельности открывает новые возможности не только для самой компании, но и для всей отрасли.

Huawei надеется обеспечить рост всех показателей вместе со своими партнерами, которые смогут извлечь максимальную выгоду из новой цепочки ценности.

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