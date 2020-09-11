Huawei представила собственную операционную систему [ Редактировать ]
Китайская компания Huawei анонсировала операционную систему HarmonyOS 2.0, которая сможет поддерживать не только "умные" телевизоры, но и автомобили и смартфоны.
В настоящий момент HarmonyOS работает только с гаджетами, в которых меньше 128 МБ оперативной памяти, однако к апрелю 2021 года ее возможности будут расширены для работы с устройствами до 4 ГБ, а к октябрю 2021 года все ограничения по памяти будут сняты.
В декабре 2020 года появится бета-версия системы, а в 2021 году Huawei планирует поставлять смартфоны на базе собственной "операционки".
В Huawei на данный момент не отказываются полностью от Android, а предлагают HarmonyOS 2.0 как альтернативу. Необходимость разрабатывать собственную ОС появилась у Huawei в мае 2019 года, когда китайская IT-компания была внесена США в санкционный список.
По мнению американских властей, телекоммуникационное оборудование Huawei используется для шпионажа в пользу Китая. Американским производителям и разработчикам запрещено продавать Huawei и всем ее подразделениям технологии и компоненты без разрешения властей США.
В мае этого года Министерство торговли США запретило производителям во всем мире использовать американские технологии для производства компонентов для Huawei.
Ранее "Подробности" опубликовали сравнение смартфона Huawei P40 Pro с основными конкурентами.
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