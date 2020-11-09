Для Huawei и Honor нашли способ войти в Google Play Источник: Pexels

В 2019 году Google вынуждена была прекратить поддержку своих сервисов на смартфонах Huawei из-за торговых войн и санкций с США. Поэтому устройства китайского производителя лишились доступа к Google Play, YouTube, Gmail, Drive и прочим сервисам через приложения.

На раннем этапе после блокировки были найдены способы обхода блокировок на Huawei и Honor, но Google быстро пресекала эти попытки.

Полноценной установке этих сервисов на новые модели препятствует заблокированный загрузчик, причем способа обхода такой низкоуровневой защиты пока нет. Но в конце октября появился другой способ, пусть и не самый идеальный.

На новых Huawei и Honor доступ к приложениям работает только через AppGallery

Пользователь форума XDA Developers под псевдонимом bender_007 отрапортовал, что ему удалось портировать сервисы Google на смартфоны Huawei и Honor. Установка проходит просто в автоматическом режиме и занимает от силы 5-7 минут.

Требуется лишь поставить приложение под названием Googlefier и авторизироваться в учетной записи Google — после этого сервисы Google появляются на устройстве. Даже работает установка приложений из Play Market.

Инструкция по установке Googlefier

Но есть пара ограничений. Googlefier работает на устройствах Huawei и Honor с операционной системой Android 10 и оболочкой EMUI10 на борту. Если вы обновились до EMUI 11, Googlefier работать на вашем устройстве не будет. Также не работает Google Pay.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Huawei представила собственную операционную систему. Также мы обозревали смартфон Huawei P40 Pro в сравнении с основными конкурентами.