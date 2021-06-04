В Сербии на фабрике "Слобода" оборонно-промышленного комплекса начался пожар. Там взорвались склады с боеприпасами.

Инцидент произошел на окраине города Чачак в центральной части страны, сообщает novosti.rs.

Как известно, в момент начала пожара на фабрике находились 60 рабочих. Все они остались живы, так как спрятались в бетонном бомбоубежище. Местных жителей из прилегающих районов эвакуировали.

Отмечается, что по-прежнему слышны взрывы, но дыма над фабрикой больше не видно. Также остается перекрытой дорога к заводу.

Ранее сообщалось, что на рынке "Столичный" прогремели взрывы. В инциденте участвовали не менее 80 человек в балаклавах, бронежилетах и касках. Они проникли в здание рынка и начали громить его. Также, на рынок пригнали бронированную машину.

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