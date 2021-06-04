В пятницу, 4 июня, пресс-секртарь Путина Дмитрий Песков заявил о том, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут обсудить Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Не исключаем, что тема Украины может затрагиваться.

Также, по его словам, Путин даст необходимые пояснения по ситуации в Белоруссии, если американская сторона затронет эту тему.

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В первую очередь, по словам Пескова, президенты коснутся российско-американских отношений.

Фиксированная повестка - ее и не будет. В любом случае значительная часть времени будет отведена тем вопросам, которые главы государства захотят озвучить.

Кроме того, Песков отметил, что Путин и Байден в ходе саммита смогут пообщаться с глазу на глаз и с участием делегаций.

Но в какой пропорции - пока это все согласовывается.

Вопрос о совместном заявлении пока не решен.

Пока это не решено, но мы обязательно попросим нашего президента в любом случае с нашим пулом пообщаться.

Ранее была названа официальная дата и место встречи Байдена и Путина.

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