Байден и Путин обсудят кибербезопасность [ Редактировать ]
В среду, 2 июня, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о том, что в ходе встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена поднимут тему киберпреступности. Об этом пишет ТАСС.
Очевидно, что преступность в киберсфере и вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться в киберсфере, так или иначе будут на повестке дня.
Также он отметил, что пока Россия и США не сотрудничают в сфере кибербезопасности.
Пока ничего не изменилось. Пока преждевременно об этом говорить. Когда начнется полноформатное сотрудничество в киберсфере, в сфере информационной безопасности, то самое сотрудничество, к которому призывал президент Путин, тогда и изменится. Но пока, конечно, о сотрудничестве говорить преждевременно.
Вместе с тем, в Москве сомневаются, что по итогам саммита может быть принят совместный документ.
Я не готов комментировать содержательную сторону подготовки саммита. Многие идеи есть, все в работе. Пока преждевременно говорить о чем бы то ни было конкретном", - сказал замглавы МИД России Сергей Рябков.
Ранее была названа официальная дата и место встречи Байдена и Путина.
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