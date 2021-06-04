Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой на пост нового пресс-секретаря, поиск которого начался после отставки Юлии Мендель. Назначение может произойти уже на следующей неделе.

Об этом сообщает источник в Офисе главы государства.

"Кандидатура есть. Указ, скорее всего, будет на следующей неделе", - рассказал источни, однако имя нового пресс-секретаря на данный момент не афишируется.

Ранее стало известно, чем Мендель займется после ухода с должности пресс-секретаря Зеленского.

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