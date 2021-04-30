Юлия Мендель покинет должность пресс-секретаря президента Украины и будет заниматься коммуникацией с иностранными СМИ. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил изданию "Сегодня".

По его словам, Мендель временно продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря главы государства, пока завершается реорганизация отдела коммуникаций с общественностью Офиса президента.

Принято решение об усилении конкретных коммуникационных направлений, в связи с чем Юлия Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ. Сегодня коммуникации инициатив президента для внешних потребителей нуждаются в существенном усилении. Юлия Владимировна имеет отличные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной в качестве советника по международным коммуникациям.

Позиция пресс-секретаря президента будет выделена в отдельный функционал, уточнена и заполнена, добавил Подоляк.

Сама Мендель информацию о своем увольнении не комментирует. Между тем в ряде СМИ сообщают, что новым пресс-секретарем Владимира Зеленского станет нынешняя пресс-секретарь главы Офиса президента Дарья Заривная.

Напомним, что в последнее время Юлия Мендель ведет вечернее шоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель" на государственном телеканале "Дом", который создан для вещания на временно оккупированные территории.