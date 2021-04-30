Стало известно, чем Мендель займется после ухода с должности пресс-секретаря Зеленского [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Юлия Мендель покинет должность пресс-секретаря президента Украины и будет заниматься коммуникацией с иностранными СМИ. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил изданию "Сегодня".
По его словам, Мендель временно продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря главы государства, пока завершается реорганизация отдела коммуникаций с общественностью Офиса президента.
Принято решение об усилении конкретных коммуникационных направлений, в связи с чем Юлия Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ. Сегодня коммуникации инициатив президента для внешних потребителей нуждаются в существенном усилении. Юлия Владимировна имеет отличные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной в качестве советника по международным коммуникациям.
Позиция пресс-секретаря президента будет выделена в отдельный функционал, уточнена и заполнена, добавил Подоляк.
Сама Мендель информацию о своем увольнении не комментирует. Между тем в ряде СМИ сообщают, что новым пресс-секретарем Владимира Зеленского станет нынешняя пресс-секретарь главы Офиса президента Дарья Заривная.
Напомним, что в последнее время Юлия Мендель ведет вечернее шоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель" на государственном телеканале "Дом", который создан для вещания на временно оккупированные территории.
по теме
23 февраля Стерненко был приговорен к семи годам заключения за похищение в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии "Родина". Тогда в зале суда активист заявил, что Зеленский предлагал ему "одну из госдолжностей"
Про це у коментарі італійським ЗМІ заявив кардинал Леонардо Сандрі
Дипломат Ватикана кардинал Леонадрдо Сандре заявил, что Папа Римский Франциск готов быть посредником во встрече
Верховная Рада проголосовала за назначение Германа Галущенко министром энергетики Украины. С мая 2020 года Герман Галущенко занимает должность вице-президент НАЭК "Энергоатом"
Президент Владимир Зеленский готов к личной встрече