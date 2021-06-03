В столице Афганистана городе Кабул на площади произошел взрыв припаркованного автомобиля. В результате теракта погибли мирные жители. Об этом сообщает издание Kabul News.

Взрывное устройство сдетонировало в 6 полицейском районе столицы. Стоявший на улице автомобиль подорвался в тот момент, когда вокруг него находилось большое количество людей. Взрыв мгновенно унес жизни четырех человек, при этом ранения различной тяжести получили 5 человек, их госпитализировали в местное медучреждение. В настоящее время ни одна организация не взяла ответственность за страшное событие.

Отмечается, что представитель местной полиции Фердаус Фарамарз отметил, что это четвертый за последнюю неделю теракт в Кабуле, в результате которых погибли мирные жители. Известно, что в конце мая в афганской провинции Парван взорвался пассажирский автобус, наехав на фугас, тогда погибли 3 человека.

Фото: Kabul News

Ранее мы писали, что в афганской провинции Гильменд, которая находится на юге страны, произошел взрыв в автомобиле, припаркованном на обочине дороги, а результате которого погибли 9 человек, в частности женщины и дети. Ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за кровавый теракт.

Кроме того, в столице Ирака Багдаде произошел теракт. В результате трагедии погибли пять людей, мощный взрыв уничтожил несколько магазинов рядом и вызвал возгорание пяти автомобилей, иракские силовики перекрыли подъезды к рынку.

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