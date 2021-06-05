Рішення, яке змінить історію і погасить усі борги, спричинені коронавірусом. Великі транснаціональні компанії змусять платити податки в тих країнах, де вони працюють. А не вибирати місця, де можна сплачувати копійки, чи взагалі уникати обов'язкового збору.

Угоду про оподаткування ухвалили міністри фінансів країн "Великої сімки".

Історичне рішення ухвалили в одній з фінансових столиць світу - Лондоні. Тут відбулася зустріч міністрів фінансів країн Великої сімки. "G7" - це об'єднання держав з найрозвинутішими економіками: США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Канада, Італія та Японія. Нова угода щодо багатонаціональних корпорацій має допомогти боротися з униканням сплати податків.

Ріші Сунак, міністр фінансів Великої Британії:

Ми зробили все, аби ця реформа податкової системи відповідала нашому глобальному цифровому часу і найголовніше - була справедливою, щоби відповідні компанії платили податки у відповідних місцях.

Насамперед нові правила стосуються таких корпорацій як Google, Facebook, Apple чи Amazon - вони працюють по всьому світу, і раніше могли вибирати, де сплачувати податки. Зазвичай такими місцями ставали офшорні зони із найнижчими відрахуваннями, як то Панама чи Багамські острови. Приміром, ірландська дочірня компанія комп'ютерного гіганта Microsoft не заплатила ні копійки корпоративного податку із зароблених за минулий рік 300 мільярдів доларів, бо зареєстрована була на Бермудах. Тепер же компаніям доведеться платити тим державам, де вони безпосередньо продають свої товари чи послуги.

Олаф Шольц, міністр фінансів Німеччини:

Компаніям по всьому світу стане значно складніше уникати сплати податків. І це добра новина для всіх, адже тепер технологічні гіганти будуть змушені платити справедливі відрахування. Це - величезний успіх.

За пропозицією Вашингтона, світовий податок на прибуток корпорацій встановили на рівні 15 відсотків. Кожна країна може на свій розсуд збільшити це число. Але не зменшити, щоби не демпінгувати. Такий крок має принести додаткові мільярди доларів у бюджети країн. І уряди вже знають, на що їх витратити.

Брюно ле Мер, міністр фінансів Франції:

Сподіваємося отримати дуже солідні суми для Франції та всіх європейських країн, і це для нас абсолютно необхідно. Ми витрачаємо великі кошти, щоб уберегти наші економіки від наслідків пандемії і потребуємо грошей та нових надходжень.

Наразі це угода лише семи країн світу, хай і найбагатших. Наступного місяця її розглянуть на засіданні держав "Великої двадцятки". І вона може лягти в основу глобального пакту.