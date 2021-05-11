Служба безопасности Украины разоблачила международную преступную группировку, которая занималась продажей подделки американской вакцины от коронавируса Pfizer. За одну дозу препарата мошенники просили по 250 долларов.

В состав группировки входили граждане Украины, РФ, Нигерии и Сьерра-Леоне, сообщает пресс-служба СБУ.

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"Воспользовавшись информационным поводом, что американская компания Pfizer официально начала поставки в Украину, мошенники решили на этом заработать. В сети Интернет они разместили рекламу о функционировании предприятий, зарегистрированных на территории Украины, которые якобы имеют возможность поставлять вакцину от Pfizer", - говорится в сообщении.

Чтобы убедить клиентов в наличии вакцины, члены преступной группы предоставляли потенциальным покупателям поддельные гарантийные письма от украинских банков. Среди прочего, там были указаны расчетные счета для перевода средств, которые открыты на граждан Украины. Стоимость одной фейковой "вакцины" составляла 250 долларов.

СБУ установила, что злоумышленники работали, в первую очередь, на клиентов из России и Индии - именно туда была направлена их рекламная кампания. Задокументированы факты получения подписок от "клиентов" на тысячи долларов.

В СБУ подчеркнули, что сейчас Pfizer осуществляет поставки исключительно по контрактам, заключенным с Украиной на уровне государства.

Ранее сообщалось, что Украина заключила контракт с Pfizer на поставку 20 миллионов доз вакцины.

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