В понедельник, 7 июня, в полиции Черновицкой области заявили о том, что в области пропал 21-летний военный Угрен Виктор Николаевич.

3 июня военнослужащий по контракту покинул помещение Черновицкого пограничного отряда ГПСУ, что в селе Подворьевка Днестровского района, и ушел в неизвестном направлении.

Сейчас его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 сантиметров, круглое лицо, темно-русые короткие волосы.

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