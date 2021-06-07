В Черновицкой области исчез военнослужащий [ Редактировать ]
В понедельник, 7 июня, в полиции Черновицкой области заявили о том, что в области пропал 21-летний военный Угрен Виктор Николаевич.
3 июня военнослужащий по контракту покинул помещение Черновицкого пограничного отряда ГПСУ, что в селе Подворьевка Днестровского района, и ушел в неизвестном направлении.
Сейчас его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 170 сантиметров, круглое лицо, темно-русые короткие волосы.
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