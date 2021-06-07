Министерство культуры и информационной политики просит Верховную Раду значительно ужесточить штрафы за уничтожение памятников культуры. Их хотят увеличить до 3,4 млн гривен. Об этом сообщает правительственный портал.

Министерство культуры и информационной политики при поддержке ОГА, городских глав исторических городов и национальных заповедников призывают Верховную Раду безотлагательно рассмотреть законопроекты о противодействии хаотичной застройке.

По словам главы Минкульта Александра Ткаченко, несовершенство законодательства в сфере охраны культурного наследия приводит к разрушению и уничтожению уникальных исторических мест и памятников культуры.

В настоящее время в Украине сложилась такая ситуация, что некоторые застройщики учитывают только на собственную выгоду, пренебрегая статусом здания и места его размещения... Уменьшить количество таких нарушений можно путем законодательных изменений.

Кроме этого, в проектах предлагается значительно повысить штрафы за разрушение и уничтожение памятников культуры, в частности:

для граждан от 850-1 700 грн до 17 тысяч - 170 тысяч грн,

для должностных лиц - от 1700-2 250 грн до 170 тысяч грн,

за повторное нарушение для физических лиц - 170 тысяч - 340 тысяч грн,

для юридических лиц - от 1700 - 170 млн грн до 20400 - 1,7 млн грн,

за невыполнение предписания - от 850 - 1700 грн до 1,7 млн грн,

за повторное нарушение для юрлиц - 40 800 - 3,4 млн грн.

К тому же, закон расширяет круг лиц, которые могут составлять протоколы за нарушение, а количество согласований и разрешительных процедур уменьшается с 25 до 6, что автоматически убирает риски злоупотреблений.

Вводится специальная система государственного контроля и надзора в сфере охраны культурного наследия. Отдельные полномочия в сфере охраны культурного наследия передадут органам местного самоуправления.

Также документ предусматривает создание открытого реестра недвижимого культурного наследия.

Напомним, что в середине марта в Украине значительно возросли штрафы за нарушения ПДД.

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