Англійці зруйнували електростанцію потужним вибухом [ Редактировать ]
Колишню електростанцію в англійському графстві Стаффордшир зруйнували вибухом. Підірвали чотири вежі для охолодження, кожна - більше ста метрів заввишки. Видовищну подію транслювали онлайн.
Електростанція припинила роботу чотири роки тому. Тепер на її місці планують побудувати кілька тисяч приватних будинків і школу.
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