Украина должна провести судебную реформу для получения макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 600 млн евро. Об этом заявила глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии Катарина Матернова, сообщает "Экономическая правда".

Чиновница напомнила, что украинским властям известны требования, при выполнении которых правительство получит 600 млн евро для наполнения общего фонда бюджета. Прежде всего Украина должна провести судебную реформу.

Главное из них - это реформирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.

Для получения транша от ЕС Украина также должна обеспечить независимую работы НАБУ, что является одним из условий соглашения между Украиной и МВФ.

Мы по умолчанию поддерживаем условия вашей сделки с МВФ, потому что сохранение сотрудничества с НАБУ - это базовое требование, мы не можем даже начать оценку прогресса, если нет сотрудничества с МВФ.

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Матернова воздержалась от прогнозов относительно возможных сроков получения макрофинансовой помощи.

В апреле 2021 года министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина рассчитывает получить 600 млн евро от Евросоюза к сентябрю.

Для этого Украина должна провести реформирование государственных предприятий и государственных финансов, системы управления и верховенства права. Также власти должны улучшить бизнес-климат и провести секторальные реформы.

Напомним, что первый транш макрофинансовой помощи от ЕС Украина получила в декабре 2020 года. Деньги даются под 0,125% годовых со сроком погашения в июне 2035 года.