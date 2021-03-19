В работе социальных сетей Instagram и Whatsapp, а также приложения Facebook Messenger произошел сбой. Пользователи жалуются, что не могут загрузить ленту, а также войти на свою страницу и отправить сообщение. Об этом сообщает сервис Downdetector.

О сбоях в соцсетях пользователи начали сообщать около 19:00 по киевскому времени. Проблемы наблюдаются во всей Европе, включая Украину.

Сервис получил более 20 тысяч сообщений о сбоях в работе Instagram. Более половины пользователей сообщили, что приложение не загружается, а более 30% не могут зайти в приложение.

В то же время о сбоях в мессенджере Whatsapp сообщили более 9 тысяч пользователей, при том почти все сообщают, что не могут подключиться к сервису.

Читайте также, социальная сеть Instagram запретил взрослым писать личные сообщения детям, которые на них не подписаны. Если совершеннолетний пользователь попробует пообщаться с тинейджером в "директ", то получит специальное уведомление и не сможет этого сделать.

Кроме того, d социальной сети Instagram появилась функция - теперь недавно удаленные публикации и stories можно будет восстановить. stories можно будет восстановить в течение 24 часов, а посты - в течение одного месяца.

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