В Полтаве прошел сильный дождь, в результате которого на дорогах образовались сильные лужи, настолько глубокие, что их нужно переплывать. Об этом сообщает местное издание Vgorode.

Подобная ситуация ранее возникла в Харькове. Также в городских маршрутных такси наступил "пляжный сезон", так как из-за высокой воды все полы были затоплены и они буквально плыли по улицам.

Отмечается, что очевидцы выложили видео с градом в Харькове, а УкрГидрометцентр обещает в среду, 9 июня, в Киеве и Киевской области грозы. Такая же погода будет наблюдаться в большинстве областей, а в отдельных районах прогнозируют град и шквальный ветер 15-20 м/с.

Читайте также, в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах города Днепр в результате ливней 2-3 июня и значительной засоренности русла реки Гнилокиш произошло поднятие уровня воды до 35 см. Спасатели откачали более 32 тыс. 300 м3 воды, распилили и убрали семь деревьев, высвободили два автомобиля.

Кроме того, в Украину вернулся циклон, принесший осадки на прошлой неделе. В ближайшие дни дожди пройдут почти по всей территории страны, 9 июня, без осадков будет только на Закарпатье, в остальных регионах - дожди с грозами. Днем прогнозируется от 22 до 25 градусов тепла, ночью ожидается от +10 до +15 градусов.

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