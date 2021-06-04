В Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах города Днепр в результате ливней 2-3 июня и значительной засоренности русла реки Гнилокиш произошло поднятие уровня воды до 35 см. В результате подтопило дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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Отмечается, что произошло подтопление 90 частных жилых домов и 151 домохозяйства. Жертв и пострадавших нет.

Спасатели откачали более 32 тыс. 300 м3 воды, распилили и убрали семь деревьев, высвободили два автомобиля.

По состоянию на 7 утра пятницы, 4 июня, работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. Осадки прекратились, уровень воды постепенно уменьшается.

Ранее мы писали о том, что в центре Днепра в четырех местах провалился асфальт.

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