В Україні нарощують темпи вакцинації населення проти COVID-19 [ Редактировать ]
На послаблення надихає і коронавірусна статистика. Цифри стабільно невисокі.
Минулої доби захворіли тисячу шістсот українців. Одужали - учетверо більше. Померли 118 людей. Майже половина заражених - це жителі столиці. Далі йдуть Запорізька, Київська, Донецька та Харківська області.
Процес вакцинації проти ковіду триває - за минулу добу щепили понад 48 тисяч українців. Загальна кількість імунізованих наближається до півтора мільйона.
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