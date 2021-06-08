Недитячі ігри. Посеред білого дня в центрі Києва підлітки побили й закидали яйцями 12-річну дівчинку - у неї черепно-мозкова травма. Сталося все це ще у травні, але сім'я дівчинки не розголошувала цього, аж доки дитина не пройшла курс терапії у психолога.

Чому на школярку напали однолітки? Та чи можна їх за це покарати?

Їх було шестеро. Вони все знімали на камеру і не приховували азарту та гарного настрою. Акцію булінгу компанія підлітків влаштувала в центрі Києва просто серед білого дня. А жертвою стала 12-річна школярка. Дівчину били руками по обличчю, а ще закидали яйцями.

Катя розповідає: з цими підлітками познайомилася через свою подругу і потоваришувала. А того дня зустрілася з ними на Поштовій площі.

Катерина Солодкіна, учениця 6 класу:

И потом Саша, которая больше всего мне причина и ударов и яйцами кидала, попросила отойти наверх, и сказала типа, вот мы нашей компанией давайте все сядем в круг, а ты, Катюш, садись сюда - на отдельное место.

Далі почалися цькування та напади. Що відбувається, Катя зрозуміла не одразу.

Катерина Солодкіна, учениця 6 класу:

Просто еще как будто бы не осознала это. Я все пару дней жила в состоянии аффекта, просто. И я как бы всего этого не осознавала. Я просто была в ступоре. Я один раз закричала: хватит, - и больше ничего как бы не сделала.

Катю вдарили по голові сім разів. Пізніше медики діагностували в дівчини струс мозку та черепно-мозкову травму. Мати Каті інцидентом шокована. Тим більше, що відео з цькуванням, підлітки поширили в соцмережах.

Дар'я Судакова, мати Катерини Солодкіної:

Я вообще не думала, что так может быть. В моем детстве были какие-то там… но, так показательно, безнаказанно, "давай, вот еще раз ударь, потому что я там плохо снял на видео" - это же делается специально - унизить!

Катя переконана: з нею в такий спосіб звели рахунки. Дівчина розказала мамі про секрет компанії. А ті - довідалися.

Катерина Солодкіна, учениця 6 класу:

После того, как я осознала - у меня была истерика, и мне же писали угрозы, а я просто думала - а что, я виновата? Или я не виновата? Ну, все-равно, я в какой-то части виновата, - я так буду считать, несмотря ни на какие мнения.

Справу розслідуватимуть правоохоронці. За фактом події в поліції відкрили кримінальне провадження за статтею...

Ганна Страшок, пресофіцер Подільського управління поліції:

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 125 Кримінального кодексу - це умисне легке тілесне ушкодження, та наразі триває досудове розслідування. Якщо особа не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність - це може бути застереження, або направлення до виховного закладу, або обмеження якогось дозвілля.

Юристи ж запевняють: у такому разі утримати гроші за моральну шкоду - цілком реально.

Алла Мельниченко, адвоката:

Було не просто цькування, а й завдання тілесних ушкоджень дівчинці - це звісно впливає на розмір відшкодування, але для цього потрібно зібрати певні докази, для того, щоб суд, по-перше, відшкодував таку шкоду. Може навіть ситуація наразі й найкраща із зазначеною дівчинкою та її мамою, оскільки відкрито кримінальне провадження, і все ж таки притягнення до кримінальної відповідальності - воно більш стимулює і перевиховує, як на мене.

Мама Каті захищати доньку налаштована рішуче, і сподівається, що справу якнайшвидше передадуть до суду.