В Карпатах 8 июня произошло землетрясение. Это уже второй случай за последнюю неделю.

Подземный толчок зафиксировали вчера в 16:32 измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона в селе Пасечная Надворнянского района. Его магнитуда - около 2,6 балла по шкале Рихтера.

Спасатели сообщают, что землетрясение не повлекло никаких негативных последствий. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.

Читайте также, на востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,6, который мог распространиться на территорию Одесской области. Подземные толчки могли чувствовать люди, которые находились внутри помещений, особенно на верхних этажах в юго-западной части Одесской области.

Кроме того, в селе Барбово Мукачевского района Закарпатской области произошло землетрясение. Подземные толчки были магнитудой около 1,8 на глубине 3,7 км. Информация предоставлена дежурным сейсмостанции "Львов".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.