Сегодня ночью, 3 января, около полуночи, в селе Барбово Мукачевского района Закарпатской области произошло землетрясение. Подземные толчки были магнитудой около 1,8 на глубине 3,7 км.

Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

"По данным обработки сети сейсмических станций отдела сейсмичности Карпатского региона ИГФ НАН Украины: координаты эпицентра: широта 48,35 гр., долгота 22.76 гр. Магнитуда по длине записи МD = 1,8, класс К = 7,3. Глубина гипоцентра 3,7 km. (+ — 0,0 km). Из населенных пунктов информация не поступала. Информация предоставлена дежурным сейсмостанции "Львов", — говорится в сообщении.

Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Отметим, на территории Украины землетрясение в последний раз происходило 2 декабря. Как сообщает Главный центр специального контроля, подземные толчки магнитудой 2,7 балла ощущались на территории Ивано-Франковской области.

Кроме того, 5 декабря у берегов Турции произошло разрушительное землетрясение. Подземные толчки ощутили жители курортной Антальи, а также ряда других турецких городов.

12 декабря землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера произошло в Черном море.

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