Недалеко от села Манява Бородчанского района зафиксировали землетрясение магнитудой в 2 балла по шкале Рихтера, при этом ни жертв ни пострадавших в результате сейсмической активности нет.

Специалисты заявляют, что землетрясения до 2 баллов являются неощутимыми для человека. Они могут быть обнаружены только с помощью специального оборудования.

4 июня в 14 часов измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 2 баллов по шкале Рихтера в с. Манява Богородчанского района, без негативных последствий. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.

Отмечается, что на сейсмической станции Карпатского региона рассказали, что землетрясение, которое произошло в селе является неопасным ни для людей, ни для строений.

Читайте также, на востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,6, который мог распространиться на территорию Одесской области. Подземные толчки могли чувствовать люди, которые находились внутри помещений, особенно на верхних этажах в юго-западной части Одесской области.

Кроме того, в селе Барбово Мукачевского района Закарпатской области произошло землетрясение. Подземные толчки были магнитудой около 1,8 на глубине 3,7 км. Информация предоставлена дежурным сейсмостанции "Львов".

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