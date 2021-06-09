Сальвадор (Центральная Америка) стал первой в мире страной, которая легализовала биткоины как платежное средство. В среду, 9 июня, местный Конгресс одобрил предложение президента узаконить криптовлюту, сообщает Reuters.

Как отмечается, закон принят, несмотря на опасения по поводу потенциального воздействия на программу Сальвадора с Международным валютным фондом. Президент Найиба Букеле выступал за легализацию, чтобы упростить процедуру денежных переводов от сальвадорцев за границей.

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"Это принесет нашей стране финансовую доступность, инвестиции, туризм, инновации и экономическое развитие", - отметил президент.

Он добавил, что биткоины не несут рисков для пользователей. Их использование в качестве законного платежного средства вступит в силу через 90 дней.

"Правительство гарантирует конвертируемость с точностью до долларовой стоимости на момент каждой транзакции", - добавил Букеле.

Эксперты полагают, что легализация биткоинов может осложнить переговоры с МВФ, где Сальвадор добивается программы на сумму более 1 млрд долларов.

Ранее мы писали о том, что редчайший металл на планете дорожает быстрее биткоина. Также сообщалось, что биткоин начали добывать на древних компьютерах Commodore 64.

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