Смертельна ДТП: на Херсонщині вантажівка розчавила позашляховик з пасажирами [ Редактировать ]
Смертельна аварія на Херсонщині. Загинули троє людей. Біля села Цукури позашляховик влетів у вантажівку. Удар був такої сили, що водій автівки, його дружина та 6-річна донька загинули на місці.
Ще одна донька - 16-річна дівчина - серйозно травмована. У непритомному стані її доправили до лікарні. Відомо, що загибла родина - з Кіровоградщини. Водій фури не постраждав.
Тетяна Скуба, начальник відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області:
Водій позашляховика рухався другорядною дорогою "Чаплинка - Нова Каховка" та виїхав на перехрестя з головною автодорогою "Одеса - Мелітополь", не надавши переваги в русі вантажівці. В результаті чого між транспортними засобами сталося зіткнення. Наразі поліція встановлює всі обставини пригоди.
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