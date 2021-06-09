Смертельна аварія на Херсонщині. Загинули троє людей. Біля села Цукури позашляховик влетів у вантажівку. Удар був такої сили, що водій автівки, його дружина та 6-річна донька загинули на місці.

Ще одна донька - 16-річна дівчина - серйозно травмована. У непритомному стані її доправили до лікарні. Відомо, що загибла родина - з Кіровоградщини. Водій фури не постраждав.

Тетяна Скуба, начальник відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області: