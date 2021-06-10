Бессистемные действия правительства, отсутствие программ развития экономики, заоблачные тарифы и низкие соцстандарты не позволяют рассчитывать на повышение уровня жизни украинцев. Экономическую политику власти нужно менять в корне. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя данные социсследований, согласно которым за последние два года финансовое положение более 54% украинских семей ухудшилось.

Он подчеркнул, что "эпоху бедности" в Украине сменила "эпоха нищеты". "Зарплаты не поспевают за ростом цен и тарифов, увеличивается разрыв между минимальной пенсией и реальным прожиточным минимумом, растут долги по зарплатам, увеличивается безработица. Но правительство этого как будто не замечает. Поэтому неудивительно, что финансовое положение украинцев ухудшается", - отметил парламентарий.

По его словам, власть ничего не делает для преодоления кризисных явлений в отечественной экономике. А без этого улучшить положение украинских семей не получится. "Падают промышленность и сельское хозяйство, падает даже строительство, несмотря на заявленные проекты "Большой стройки". При этом мы не видим никаких программ поддержки различных отраслей, которые могли бы переломить ситуацию и обеспечить экономический рост. Хотя чего ждать от правительства, которое второй год не в состоянии предложить программу своей деятельности?" - сказал Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции оппозиционеров акцентировал, что государство должно подготовить стратегию развития экономики. "Она должна включать четкий план по созданию рабочих мест: какие отрасли и направления будут развиваться в первую очередь, какие кадры для этого нужны, как обеспечить качественную подготовку профильных специалистов, сколько рабочих мест можно создать, как поддержать отечественного производителя. Так действовало бы любое адекватное правительство. Но нынешний непрофессиональный Кабмин просто неспособен на такие вещи. Именно поэтому он должен быть отправлен в отставку - хватит гробить страну!" - резюмировал Юрий Бойко.