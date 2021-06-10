В четверг, 10 июня, в Украине завершилось предоставление финансовой помощи в размере восьми тысяч гривен ФОПам и наемным работникам из "красных" зон, которые прекратили свою работу в связи с введением карантина. О завершении выплат сообщает пресс-служба портала Дія в Telegram.

Новость, которую все так ждали. Выплаты ФОПам в размере 8000 грн от ПФУ завершены! Сколько успешно поданных заявок в 2021 году? 337 946. Какую сумму выплачено? 2 703 568 000,00 грн.

По состоянию на 7 июня Пенсионный фонд Украины выплатил ФОПам и наемным работникам, пострадавшим от карантина, 2 719,5 млн грн.

Деньги получили 340 тысяч человек, подавших заявки.

Ранее мы писали о том, сколько людей не получили помощь.

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