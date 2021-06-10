Європарламент закликав скасувати право інтелектуальної власності на ковід-вакцини [ Редактировать ]
Скасувати право інтелектуальної власності на ковід-вакцини закликали в Європарламенті. Відмовитися від патентів пропонують лише на деякий час - усе аби якомога швидше надати доступ більшій кількості людей до щеплень.
Нині без дозволу компанії-розробника ніхто не має права виготовляти її вакцину. Такі правила підтримують фінансово одну компанію, проте не дають можливість виготовляти рятівні дози іншим підприємствам.
У Європарламенті за таке нововведення проголосувала більшість - 355 "за" проти 263. Та фінальне рішення за Світовою Організацією Торгівлі.
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