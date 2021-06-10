Скасувати право інтелектуальної власності на ковід-вакцини закликали в Європарламенті. Відмовитися від патентів пропонують лише на деякий час - усе аби якомога швидше надати доступ більшій кількості людей до щеплень.

Нині без дозволу компанії-розробника ніхто не має права виготовляти її вакцину. Такі правила підтримують фінансово одну компанію, проте не дають можливість виготовляти рятівні дози іншим підприємствам.

У Європарламенті за таке нововведення проголосувала більшість - 355 "за" проти 263. Та фінальне рішення за Світовою Організацією Торгівлі.