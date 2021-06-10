Непохитна підтримка НАТО і попередження Росії. Джо Байден зробив свої перші заяви в Європі. Турне, що триватиме більше тижня, американський президент розпочав із Великої Британії. Саме там відбудеться саміт Великої Сімки, під час якого Байден проведе переговори з лідерами найвпливовіших держав світу.

Якими будуть головні теми та як минув перший день візиту?

Світових лідерів прийматимуть у цьому мальовничому курортному селищі Карбіс Бей. Більшість високоповажних гостей приїдуть сюди лише завтра. Але на вулицях вже сновигає поліція, а частина доріг перекрита. Президент США вже приземлився у Великій Британії. Для Джо Байдена це перша закордонна поїздка у статусі глави Білого Дому. І дуже символічно, що вона первує зустрічі з лідерами Великої сімки.

Джо Байден, президент США:

На кожному етапі моєї поїздки ми чітко заявлятимемо, що США повернулися і світові демократії об'єднані бажанням вирішити найскладніші завдання і проблеми, що мають найбільше значення для нашого майбутнього.

Так свої плани Байден описав землякам. Він виступив перед американськими військовими, які дислокуються на базі Королівських воєнно-морських сил Мілденголл. Розповів і про наміри щодо зустрічі із російським президентом. Яка відбудеться наступного тижня у Цюриху.

Джо Байден, президент США:

Ми не шукаємо конфлікту з Росією, ми хочемо стабільних, передбачуваних відносин. Наші дві нації поділяють неймовірну відповідальність, зокрема щодо забезпечення стратегічної стабільності та дотримання угод з контролю над озброєнням. Я дуже серйозно сприймаю цю відповідальність, але я завжди чітко говорив: США рішуче та змістовно відповідатимуть, коли російський уряд займатиметься шкідливою діяльністю.

Вже завтра у Карбіс Бей чекають усіх інших членів Великої сімки. Це лідери найбільших економік світу: Німеччини, Франції, Італії, Канади та Японії, запрошена також президентка Єврокомісії. Господар саміту - прем'єр-міністр Великої Британії. Країна зараз головує в G-7.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Це вперше від початку пандемії, коли ми зможемо побачити один Одного особисто. І давайте будемо відвертими - ця пандемія була доволі складним періодом для світу - у плані сварок та змагань за різні речі - будь то захисне обладнання для медиків, чи щось інше. Отже, тут, на зустрічі G-7 ми говоритимемо про спільні цінності та чого ми хочемо досягти разом

Головною темою саміту - стане вихід з кризи, викликаної пандемією коронавірусу. Зокрема, говоритимуть про створення кращої системи охорони здоров'я, здатної захистити від повторення подій минулого року. Також обговорюватимуть міжнародну торгівлю та проблеми кліматичних змін.

Це буде перший офлайн саміт "Великої сімки" за майже 2 роки. Щоправда, епідемічна ситуація у Британії продовжує погіршуватися - в країні вирує індійська мутація. Тож від усіх учасників саміту чекатимуть дотримання додаткових карантинних правил, зокрема проходження щоденних тестів на ковід.