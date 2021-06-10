В четверг, 10 июня, в эфире шоу "Акцент" на телеканале НТН украинский спортивный журналист, главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков рассказал об ожиданиях от Чемпионата Европы.

Понимаете, Мишель Платини, бывший президент УЕФА, любил мечтать. И вот задумала он эту красивую идею: 11 стран, 11 игроков, которых принимают в разных странах Европы, чтобы они спокойно по этой Европе раз-раз-раз.

"Но он не мог предвидеть ни собственной отставки, ни эпидемии ковидной, которая все поменяла. И того, что сейчас это будем воспринимать недоумевая. О чем вы думали, зачем это устроили?", - добавил он.

Сейчас чрезвычайно неудобно перемещаться. На самом деле вопросы были еще тогда, но звучали совершенно спокойно, адекватно.

"Тем не менее давайте радоваться сейчас, что где-то на полупустых, где-то на полных стадионах, мы увидим красивый футбол и он состоится. Это важнее, то что он сейчас будет проведен", - подытожил он.

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