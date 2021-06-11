З мінометів 82 калібру сьогодні ворог обстріляв позиції армійців поблизу Водяного. По Опитному вів вогонь з гранатометів. Втрат серед бійців не було.

Натомість минулої доби поранено одного військового, він у стані середньої тяжкості.

Загалом, незаконні збройні формування здійснили 12 обстрілів. Переважно гатили з гранатометів та стрілецької зброї, - повідомили у Штабі.