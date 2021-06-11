В курортном поселке Кирилловка Запорожской области на берегу Азовского моря местные власти повысили ставки туристического сбора. Об этом сообщает местный поселковый совет.

Увеличение сбора связано с ростом минимальной заработной платы. Ставка сбора устанавливается за каждые сутки проживания одного туриста в размере 0,12% от размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января текущего года.

Сейчас размер "минималки" составляет 6000 грн, а размер сбора - 0,12% от нее, то есть 7,2 грн с человека в сутки.

Сбор перечисляют в местный бюджет жители Кирилловки, принимающие у себя туристов, и владельцы баз отдыха. Но платить его должны отдыхающие.

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Туристический сбор не входит в стоимость путевки. Но за его неуплату для владельцев гостиниц и баз отдыха предусмотрен штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов, что равно 1700 грн. Протоколы о штрафах составляются органами Налоговой службы.

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