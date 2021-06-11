Ракетный эсминец США вошел в Черное море [ Редактировать ]
В пятницу, 11 июня, ракетный эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов Laboon вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает издание Turkcu Turanci TV.
Как сообщалось, ранее он прошел через Босфор.
Военный корабль USS Laboon, принадлежащий ВМС США, прошел через Босфор и взял курс на Черное море.
Отметим, что в Минобороны России уже отреагировали на вхождение американского эсминца в акваторию Черного моря, заявив, что силы Черноморского флота России приступили к контролю за действиями эсминца ВВС США.
Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) "Лабун" ВМС США, зашедшего 11 июня 2021 года в акваторию Черного моря.
Напомним, что в начале июня крупнейший военный корабль Ирана загорелся и затонул в Оманском заливе.
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