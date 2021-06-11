В пятницу, 11 июня, ракетный эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов Laboon вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает издание Turkcu Turanci TV.

Как сообщалось, ранее он прошел через Босфор.

Военный корабль USS Laboon, принадлежащий ВМС США, прошел через Босфор и взял курс на Черное море.

Отметим, что в Минобороны России уже отреагировали на вхождение американского эсминца в акваторию Черного моря, заявив, что силы Черноморского флота России приступили к контролю за действиями эсминца ВВС США.

Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) "Лабун" ВМС США, зашедшего 11 июня 2021 года в акваторию Черного моря.

Напомним, что в начале июня крупнейший военный корабль Ирана загорелся и затонул в Оманском заливе.

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