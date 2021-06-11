Американский ракетный эсминец USS Laboon (DDG 58), входящий в состав ударной группы авианосца "Эйзенхауэр", выдвинулся в сторону Черного моря для проведения операция по обеспечению безопасности на море в регионе. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Шестого флота ВМС США.

"ВМС США регулярно работает с нашими союзниками по НАТО и партнерами в Черном море", - сказано в сообщении.

Эскадренный миноносец USS Laboon типа "Арли Берк", включенный в состав ВМС США в 1995 году, имеет на вооружении две пусковые установки системы "Иджис", которые позволяют нести до 56 крылатых ракет "Томагавк", оснащаемых ядерными боеголовками. Также на его борту размещаются два вертолета SH-60 "Си Хок". Экипаж насчитывает 337 человек.

В сентябре 1996 года в ходе операции "Буря в пустыне" эсминец наносил удары крылатыми ракетами "Томагавк" по целям в Ираке, и стал первым эсминцем типа "Арли Берк", принявшим участие в военных действиях.

Эсминец USS Laboon уже заходил в Черное море вместе с французским военными кораблем Dupuy de Lômeв июне 2015 года в рамках миссии присутствия НАТО после аннексии Крыма Россией.

Напомним, что в начале июня крупнейший военный корабль Ирана загорелся и затонул в Оманском заливе.